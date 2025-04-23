В Нью-Джерси бушует лесной пожар, более 3000 человек эвакуированы 

- Азия и мир, происшествия
- 9:39, 23 апреля 2025
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CentralAsia (CA) - В штате Нью-Джерси начался лесной пожар, площадь возгорания составила около 1,3 тыс. га. Из-за угрозы для населения в округе Оушен были эвакуированы 3 тыс. местных жителей. Об этом сообщила местная пожарная служба.
Пожар удалось ликвидировать только на 5% территории. Национальная метеорологическая служба отметила, что распространению огня способствовала засуха и сильный ветер, достигающий 40 км в час. Пожар также вызвал массовое отключение электроэнергии – около 23 тыс. пользователей оказались без электричества. Причина пожара расследуется.
Огонь продолжает бушевать в районе города Барнегат. Об этом сообщает независимый репортер газеты The New York Times Шломо Шорр. Для обеспечения безопасности жителей поселка Лейси организован пункт временного размещения. Пострадавших на данный момент нет.