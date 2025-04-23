FT сообщила о предложении Путина остановить бои по линии фронта

CentralAsia (CA) - Российский президент Владимир Путин предложил остановить боевые действия на нынешней линии фронта на Украине, сообщили источники Financial Times, знакомые с ситуацией. Это, по данным издания, было сделано в рамках усилий по достижению соглашения с президентом США Дональдом Трампом.

Также США после встречи Путина со спецпосланником Трампа Стивеном Уиткоффом стали выдвигать идеи признать принадлежность Крыма России, сообщили источники. Кроме того, США выступают за «по крайней мере признание фактического контроля Кремля над территориями четырех регионов».

Предложение США официально признать контроль России над Крымом вызвало обеспокоенность у Киева и европейских союзников, тем не менее, чиновники в Британии и Франции «открыты для сценария», при котором Украина признает потерю над некоторыми территориями, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров. В обмен Лондон и Париж потребуют предоставить Украине гарантии безопасности и экономическую поддержку.

По словам собеседника WSJ, Франция и Великобритания предпочли бы сделку, по которой Украина признала бы потерю территорий, перешедших под контроль России до начала полномасштабных боев, только де-факто.

Украина планирует обсудить на переговорах в Лондоне 30-дневное прекращение огня, а не мирный план американского президента Дональда Трампа, пишет Axios со ссылкой на чиновника США. По информации портала, признаки этого решения Киева появились совсем недавно — в течение последних суток.

Высокопоставленные украинские чиновники сообщили Financial Times, что согласны с некоторыми идеями, касающимися урегулирования с Россией, которые выдвинул президент США Дональд Трамп и его команда. О чем именно речь, не уточняется.

По данным FT, предложения США включают размещение на украинской территории европейского миротворческого контингента, а также отдельных военных сил, не входящих в НАТО, для помощи при мониторинге прекращения огня. Предполагается, что эти силы будут работать совместно с украинскими и российскими, которые будут следить за соблюдением перемирия.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал публикацию Financial Times (FT) о том, что Владимир Путин предложил остановить боевые действия на Украине по линии фронта. Господин Песков указал, что сейчас публикуется много фейков, и призвал доверять только первоисточникам.