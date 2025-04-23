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Казахстан и Афганистан намерены расширить торгово-экономическое сотрудничество

CentralAsia (KZ) -  В ходе визита казахстанской делегации в Кабул, глава делегации заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин встретился с заместителем премьер-министра этой страны Абдулом Гани Барадаром. Об этом сообщает сайт правительства Казахстана.

В конце прошлого года страны подписали дорожную карту по увеличению товарооборота до $3 млрд.

В этКазахстан и Афганистан намерены расширить торгово-экономическое сотрудничествоот же день Серик Жумангарин встретился с министром связи и информационных технологий Афганистана Наджибуллой Хаккани. Он отметил, что казахстанские компании проявляют интерес к участию в строительстве инфраструктурных и телекоммуникационных проектов в Афганистане. Предложил совместное участие в работах по прокладке оптического кабеля при строительстве участка новой железной дороги Торгунди – Герат.

Афганское издание Ariana News сообщило, что Казахстан готов инвестировать $500 млн в строительство железной дороги в Афганистане.

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