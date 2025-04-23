Президент Казахстана Токаев и глава парламента Туркменистана Бердымухамедов обсудили поставки газа и электричества

CentralAsia (KZ) - Президент Касым-Жомарт Токаев поблагодарил председателя Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова за посещение Туркестана – духовной столицы Казахстана, города, имеющего сакральное значение для всех тюркских народов. Об этом сообщает сайт президента Казахстана.

В ходе встречи были обсуждены перспективы дальнейшего укрепления многопланового стратегического партнерства по всему спектру двусторонних отношений.

Собеседники подчеркнули необходимость поиска новых точек роста и принятия системных мер по увеличению товарооборота до 1 миллиарда долларов в ближайшие годы.

Особое внимание было уделено расширению партнерства в газовой отрасли, в частности, участию Казахстана в проекте разработки месторождения Галкыныш совместно с иностранными партнерами.

Касым-Жомарт Токаев отметил значительный потенциал проекта строительства железной дороги Тургунди – Герат – Кандагар – Спин-Булдак, успешная реализация которого обеспечит диверсификацию транспортных маршрутов и расширение экспортных рынков. По его словам, ключевую роль в развитии транзитного потенциала в направлении Север – Юг также играют железнодорожная магистраль Казахстан – Туркменистан – Иран и строящаяся автомобильная дорога Туркменбаши – Гарабогаз – граница Казахстана.

В свою очередь государственный туркменский портал сообщил, что Бердымухамедов высказался о необходимости дать соответствующие поручения совместной Рабочей группе, созданной в целях координации деятельности по продвижению проекта освоения очередной фазы газового месторождения «Galkynyş» и поставок туркменского природного газа в Казахстан.

Другим перспективным направлением в энергетике являются поставки электроэнергии.

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