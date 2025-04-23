Кто будет следующим папой Римским? Основные кандидаты

CentralAsia (CA) - Как формируется Коллегия кардиналов? Кто из них рассматривается в качестве следующего Папы Римского? Европейские СМИ поделились возможными преемниками папы Франциска.

Ещё 14 февраля, когда папа Франциск был госпитализирован, начали появляться слухи о возможном преемнике понтифика, который будет выбран Коллегией кардиналов. Их стало еще больше после смерти понтифика 21 апреля.

После смерти Франциска из 137 кардиналов-выборщиков (а всего их 252) смогут голосовать только те, кому на день, предшествующий уходу понтифика, не исполнилось ещё 80 лет.

Несмотря на то, что апостольская конституция Папы Павла VI от 1975 года «Romano Pontifici Eligendo» ограничивает число выборщиков 120, многие, включая папу Иоанна Павла II, не соблюдали это правило.

После избрания папы Франциска коллегия состояла из 206 кардиналов, 115 из которых были выборщиками, но 99 из них достигли 80-летнего возраста, потеряв право голоса. Еще 116 кардиналов, включая десять выборщиков, умерли, а трое, включая двух выборщиков, ушли в отставку. За время своего понтификата Франциск назначил 133 кардинала, из которых 103 являются выборщиками.

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Европейские СМИ также перечислили кардиналов, которые имеют наибольшие шансы стать следующим Папой Римским.

Пьетро Паролин

С 2013 года является государственным секретарём Святого Престола. Паролин родился в 1955 году, и известно, что он был очень близок к папе Франциску.

Рукоположенный в священники в возрасте 25 лет, Паролин сделал блестящую дипломатическую карьеру в качестве представителя Папы Римского; сначала занимался отношениями с Испанией, Андоррой, Италией и Сан-Марино, а затем руководил отношениями с Вьетнамом, Северной Кореей, Израилем и Китаем после назначения на должность заместителя государственного секретаря по связям с государствами в 2002 году. С 2009 года, после назначения епископом, он был направлен в качестве нунция (представителя Папы Римского) в Венесуэлу.

Как человек, стремящийся быть ближе к бедным, с церковным и политическим видением, схожим с видением Франциска, он рассматривается в качестве естественного преемника Франциска, того, кто будет проводить многие, если не все, радикальные реформы Франциска, но в более сдержанной, тонкой и дипломатичной манере.

Раймонд Берк

Одним из самых ярых противников выбранной Папой Франциском линии является кардинал Раймонд Берк. Он считается представителем наиболее ортодоксальной и непримиримой части Церкви, и у него были напряженные отношения с папой Франциском, поскольку 76-летний американский кардинал не боялся часто критиковать понтификат, когда считал это необходимым. Он может стать хорошим кандидатом для более традиционалистски настроенных кардиналов в коллегии.

Фридолин Амбонго Бесунгу

Родился в Демократической Республики Конго, ему 65 лет. Известен как страстный поборник социальной справедливости, политики в отношении бедных и безголосых. Архиепископ Киншасы родился в сельской деревне в скромной семье. Изучая философию, он стал профессором Католического университета Конго в 1980-1990-х годах, а затем посвятил себя изучению нравственного богословия в Альфонсианской академии в Риме.

В 2004 году был назначен Иоанном Павлом II епископом Бокунгу-Икела, а в 2018 году стал архиепископом.

Папа Франциск назначил его кардиналом во время консистории 5 октября 2019 года, а в следующем году сделал членом Совета кардиналов.

Луис Антонио Гоким Тагле

Рукоположенный в 1982 году в священники Манильской архиепархии, он вскоре стал духовным руководителем и профессором, а затем ректором до 1985 года. Епископ направил его в США, где он получил лицензию по теологии в 1987 году и докторскую степень в 1991 году. В это время он стал сторонником так называемой «Болонской школы» в экклезиологии и историографии, которая интерпретировала Второй Ватиканский собор как разрыв с дособорным периодом.

В 2011 году Бенедикт XVI назначил его архиепископом Манилы, а в 2012 году возвел в сан кардинала. Многие называют его «азиатским Франциском» благодаря его обширной богословской и исторической подготовке, а также большому пастырскому и административному опыту. Долгое время он считался предпочтительным преемником Франциска.

Пьербаттиста Пиццабалла

Кардинал Пьербаттист Пиццабалла, ныне архиепископ Иерусалимский, родился в 1965 году в Кастель-Литеджио, деревне Кологно-аль-Серио, в Ломбардии, где он и его родители вели сельский образ жизни. Простое детство в контакте с сельским миром оказало на него большое влияние и привело к принятию францисканского образа жизни.

В сентябре 1990 года, в возрасте 25 лет, он был рукоположен в священники и отправлен в Иерусалим для получения лицензии по библейскому богословию.

В мае 2004 года, в возрасте 39 лет, Пиццабалла был назначен 167-м Кустосом Святой Земли, этот руководящий пост он занимал в течение 12 лет, до 2016 года. В том же году он был назначен временным апостольским администратором Патриархата; его управление было успешным, и в 2020 году он был назначен Латинским Патриархом Иерусалима. В сентябре 2023 года папа Франциск возвел Пьербаттиста Пиццабаллу в сан кардинала.