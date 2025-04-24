Лукашенко упростил ввоз беспилотных летательных аппаратов в Беларусь для силовых структур
- Азия и мир, общество
- 9:08, 24 апреля 2025
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CentralAsia (CA) - Президент Беларуси Александр Лукашенко 23 апреля подписал указ, направленный на регулирование вопросов использования гражданских беспилотных летательных аппаратов и авиамоделей. Указ опубликован на сайте президента.
Теперь в Беларусь упрощён ввоз беспилотных летательных аппаратов и авиамоделей в интересах силовых, правоохранительных и других структур.
Для усиления контроля за оборотом БЛА юридические лица и индивидуальные предприниматели должны согласовывать продажу до её осуществления.
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