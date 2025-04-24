Лукашенко упростил ввоз беспилотных летательных аппаратов в Беларусь для силовых структур

CentralAsia (CA) - Президент Беларуси Александр Лукашенко 23 апреля подписал указ, направленный на регулирование вопросов использования гражданских беспилотных летательных аппаратов и авиамоделей. Указ опубликован на сайте президента.

Теперь в Беларусь упрощён ввоз беспилотных летательных аппаратов и авиамоделей в интересах силовых, правоохранительных и других структур.

Для усиления контроля за оборотом БЛА юридические лица и индивидуальные предприниматели должны согласовывать продажу до её осуществления.