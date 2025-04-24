Совместный спутник тюркских стран может привлечь новых участников, - ОТГ

CentralAsia (KZ) - Проект по созданию совместного кубического спутника (CubeSat), инициированный странами-членами Организации тюркских государств (ОТГ), демонстрирует устойчивое развитие и в будущем может заинтересовать еще больше государств, заявил генеральный секретарь ОТГ Кубанычбек Омуралиев на IV встрече космических агентств стран ОТГ, проходящей в Баку.

По его словам, этот флагманский проект стал одним из ключевых направлений сотрудничества тюркских стран в сфере космоса. «С момента презентации инициативы на первой встрече проект развивается устойчиво и последовательно», - отметил Омуралиев.

Он напомнил, что на второй встрече в Ташкенте стороны подтвердили поддержку CubeSat-проекта и договорились о создании Руководящего комитета. В его состав вошли по два технических эксперта и один технический менеджер от каждой страны-участницы и наблюдателя. Обсуждения продолжились на третьей рабочей встрече в октябре 2023 года в Баку, а также в ходе онлайн-встречи экспертов.

На пятой встрече, прошедшей 9–10 июля 2024 года в Астане, был согласован единый план следующего этапа разработки спутника. «Сегодня мы ожидаем доклады делегаций о текущем статусе этого проекта. Секретариат уверен, что инициатива наберет еще больший оборот и привлечет новых участников. Пока же продолжаем активную работу с уже вовлеченными странами», - добавил глава ОТГ.

Проект CubeSat рассматривается как символ научно-технической кооперации тюркских государств и их стремления к совместному освоению космоса.

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