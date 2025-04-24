В результате землетрясения в Стамбуле пострадали более 150 человек

CentralAsia (CA) - В результате землетрясения в Стамбуле 23 апреля пострадали более 150 человек. Об этом сообщило ВВС со ссылкой на местные власти.

По данным офиса губернатора Стамбула, по меньшей мере 151 человек получил травмы, спрыгнув с высоты в панике, из-за подземных толчков. Угрозы для жизни пострадавших нет.

Также был зарегистрирован факт о частичном разрушении одного заброшенного здания в одном из районов Стамбула.

Власти призвали людей избегать сооружений, которые могли быть повреждены в результате подземных толчков.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что власти следят за развитием событий. Вечером в среду он провел совещание в оперативном штабе, по итогам которого сообщил, что в результате землетрясения никто не погиб.

В Стамбуле 23 апреля в 12:49 произошло землетрясение магнитудой 6,2, оно продолжалось 10 секунд. Очаг залегал на глубине 10 км.