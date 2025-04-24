В результате землетрясения в Стамбуле пострадали более 150 человек

- Азия и мир, происшествия
- 10:18, 24 апреля 2025
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CentralAsia (CA) - В результате землетрясения в Стамбуле 23 апреля пострадали более 150 человек. Об этом сообщило ВВС со ссылкой на местные власти.
По данным офиса губернатора Стамбула, по меньшей мере 151 человек получил травмы, спрыгнув с высоты в панике, из-за подземных толчков. Угрозы для жизни пострадавших нет.
Также был зарегистрирован факт о частичном разрушении одного заброшенного здания в одном из районов Стамбула.
Власти призвали людей избегать сооружений, которые могли быть повреждены в результате подземных толчков.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что власти следят за развитием событий. Вечером в среду он провел совещание в оперативном штабе, по итогам которого сообщил, что в результате землетрясения никто не погиб.
В Стамбуле 23 апреля в 12:49 произошло землетрясение магнитудой 6,2, оно продолжалось 10 секунд. Очаг залегал на глубине 10 км.