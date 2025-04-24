Посол Монголии в Королевстве Бахрейн вручил верительную грамоту королю Хамаду бин Исе Аль-Халифе

CentralAsia (MNG) - Чрезвычайный и Полномочный Посол по совместительству Монголии в Королевстве Бахрейн Сэргэлэн Пурэв вручил верительные грамоты Королю Королевства Бахрейн Хамаду бин Исе Аль Халифе во дворце Ас-Сахир 22 апреля 2025 года. Об этом сообщили в МИД Монголии.

Посол Сэргэлэн передал теплые приветствия от президента Монголии Хурэлсуха Ухнаа королю Хамаду бин Иса Аль-Халифе и выразил свою приверженность дальнейшему развитию дружеских отношений между двумя странами в сфере торговли, экономики, продовольствия, сельского хозяйства и образования.

Король Хамад бин Иса Аль-Халифа поздравил посла с вручением верительной грамоты и вступлением в должность, а также выразил, что Королевство Бахрейн окажет послу всестороннюю поддержку в укреплении двусторонних отношений и сотрудничества между двумя странами.

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