Батцэцэг вылетела в Венгрию с официальным визитом

CentralAsia (MNG) - Министр иностранных дел Батцэцэг Батмөнх посетит Венгрию с официальным визитом 24-26 апреля 2025 года по приглашению министра иностранных дел и торговли Венгрии Петера Сийярто. Об этом сообщили в МИД Монголии.

Уникальность этого визита состоит в том, что это первый официальный визит монгольской стороны на уровне министра иностранных дел с 1978 года, 47 лет назад.

В ходе визита министр иностранных дел Батцэцэг Батмөнх проведет официальные переговоры с министром иностранных дел и торговли Венгрии Петером Сийярто и обменяется мнениями по двусторонним отношениям и сотрудничеству, а также по некоторым вопросам международных отношений.

Монголия установила дипломатические отношения с Венгрией 28 апреля 1950 года, и в этом году отмечается 75-летие дипломатических отношений.

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