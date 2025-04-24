Я думал, что с Зеленским будет проще, - Трамп об урегулировании украинского конфликта

Дональд Трамп

CentralAsia (CA) - «Я думаю, что у нас есть сделка с Россией. Нам нужно договориться с Зеленским. Я думал, что с Зеленским будет проще. Пока что это немного сложнее, но это нормально», - заявил президент США Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов о ходе переговоров по войне в Украине.

При этом он выразил мнение, что удастся договориться с обеими сторонами. «Надеюсь, что у них это получится», - добавил Трамп.

Ранее он выразил недовольство заявлением президента Украины Владимира Зеленского, что Киев «не признает юридически оккупацию Крыма».

«Это заявление вредно для мирных переговоров с Россией, поскольку Крым был потерян много лет назад при президенте Бараке Обаме и даже не является предметом обсуждения», - написал Дональд Трамп в социальной сети Truth Social.

Президент Соединённых Штатов подчеркнул, что никто не требует от Украины признать Крым территорией России. По словам Трампа, «Владимир Зеленский может потерять всю страну, если будет продолжать войну».

В тот же день в Лондоне завершились консультации о завершении российско-украинского конфликта с участием представителей Великобритании, Франции, Германии и Украины. Планировалось, что в них будут участвовать дипломаты США, но госсекретарь Марко Рубио отказался от поездки в Лондон после сказанного заявления Зеленского о Крыме: «Это наша территория, территория народа Украины. Здесь не о чем говорить - это вне нашей конституции».