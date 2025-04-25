Во Второй центральной государственной больнице впервые проведена пересадка печени от живого донора

CentralAsia (MNG) -

Обычно такие сложные операции проводятся в Первой государственной больнице.

Отделение трансплантации клеток, тканей и органов Второй государственной больницы Монголии 8 марта 2025 года успешно провело трансплантацию печени от живого донора (ТПЖД).

Трансплантацию печени провела бригада хирургов Второй государственной центральной больницы под руководством профессора Чонмана Кима из медицинского центра «Samsung Medical» и при консультировании врачей Первой государственной центральной больницы и Национального онкологического центра Монголии.

Пациент, которому была сделана эта пересадка печени, идет на поправку, выписан из больницы и сейчас находится под наблюдением врачей.

Это уже третий раз, когда лапароскопический метод был использован для пересадки печени от живого донора пациенту, что вызывает меньше боли, быстрое восстановление и менее вредно для донора.

Благодаря проведению этой операции в этой больнице, огромная очередь на процедуру в нашей стране сократится, соответственно сократится поток в зарубежные страны, и появятся преимущества в получении такого рода медицинской помощи и услуг внутри страны.

Кроме того, Вторая государственная центральная больница готовится проводить операции по пересадке почек.

источник: MiddleAsianNews

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