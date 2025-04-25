United Airlines делает историческое заявление

CentralAsia (MNG) -

United Airlines открывает бронирование на новые рейсы Boeing 737-800 по маршруту Токио—Улан-Батор

Летний туристический сезон уже почти наступил, и он станет особенным для United Airlines. Благодаря множеству авиакомпаний, связанных по всему миру, путешественники действительно могут летать куда угодно, но сложно найти прямой рейс из США в определенные пункты назначения. Вот где вступает в силу это изменение от United.

United приближается к запуску своих первых рейсов в восемь новых городов по всему миру. Осенью прошлого года United Airlines объявила о «крупнейшем международном расширении в своей истории с обслуживанием восьми новых городов». Теперь летнее расписание United 2025 года будет включать поездки в Улан-Батор, Монголия; Гаосюн, Тайвань; Нуук, Гренландия; Палермо, Италия; Бильбао, Испания; остров Мадейра, Португалия; Фару, Португалия и Дакар, Сенегал.

«United Airlines, которая уже является американским перевозчиком с наибольшим количеством рейсов через Атлантику, трансатлантическое расписание на лето 2025 года станет крупнейшим в ее истории с более чем 760 еженедельными рейсами», — говорится в заявлении United Airlines. «Помимо новых рейсов, у клиентов будет еще больше времени, чтобы исследовать Венецию, Италия; Афины, Греция; и Барселону, Испания, с более ранними датами начала» этим летом.

Компания, которая запустила свой первый рейс в 1926 году, добавила, что «United также добавляет новые прямые рейсы из Токио-Нарита в Улан-Батор, Монголия и Гаосюн — направления, которые не обслуживает ни одна другая авиакомпания США, — и новый прямой рейс в Корор, Палау».

Итак, когда путешественники смогут отправиться на этих рейсах в восемь новых городов? По данным авиакомпании, цель состоит в том, чтобы рейсы в Гаосюн, Тайвань, начали выполняться 11 июля; в Дакар, Сенегал, — 23 мая; в Нуук, Гренландия, — 14 июня; в Палермо, Италия, — 21 мая; в Бильбао, Испания, — 31 мая; в Фару, Португалия, — 16 мая; в Улан-Батор 1 мая; и на остров Мадейра, Португалия, — 7 июня.

В целом этим летом «United предложит 800 ежедневных рейсов в 147 международных пунктов назначения, включая 40, которые не обслуживает ни одна другая авиакомпания США», — заявляет компания. Они указывают, что все новые рейсы подлежат одобрению правительства, и Aviation24.be отмечает, что United все еще ждет одобрения Гренландии, но как только оно будет одобрено, билеты будут доступны.

источник: MiddleAsianNews

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