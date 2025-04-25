Golomt Bank получает зеленый кредит от Saison для поддержки МСП Монголии

CentralAsia (MNG) - Кредит будет поддерживать деятельность монгольского банка по предоставлению зеленых кредитов, ориентированную на ММСП и розничных клиентов; в то же время для достижения целей устойчивого развития Монголии необходимы миллиарды долларов финансирования.

Банк Golomt Bank из Монголии получил зеленый кредит от Saison Investment Management Private Limited (SIMPL), подразделения по трансграничному кредитованию Saison International, международного бизнес-подразделения японской Credit Saison.

Средства кредита будут направлены на кредиты микро-, малых и средних предприятий (ММСП) для целей экотранспорта, зеленого жилья, закупки зеленой продукции и многого другого, как определено Принципами зеленого кредитования и в соответствии с Монгольской зеленой таксономией. Это также позволяет Golomt Bank продолжить свои обязательства по финансированию экологически ответственных проектов в соответствии с Монгольской зеленой таксономией, одновременно расширяя свой набор финансовых услуг.

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