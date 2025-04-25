В Монголии лабораторно подтвержденные случаи кори возросли до 758

CentralAsia (MNG) - Национальный исследовательский центр инфекционных заболеваний сообщил обновленную информацию о текущей вспышке кори.

По состоянию на 24 апреля 2025 года лабораторно подтверждено 758 случаев кори. Из них 171 пациент в настоящее время находится в больнице, 24 лечатся дома, 563 выздоровели. Кроме того, под наблюдением находятся 38 предполагаемых случаев, а общее число близких контактов составляет 11 539.

Корь — очень заразная, но предотвратимая болезнь. Органы здравоохранения отмечают, что большинство недавних случаев были сосредоточены в средних школах. Чтобы защитить себя и других, ученикам, учителям и персоналу школы настоятельно рекомендуется пройти вакцинацию.

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