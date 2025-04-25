Сегодня 18 монгольских дзюдоистов примут участие в чемпионате Азии по дзюдо

CentralAsia (MNG) - Чемпионат Азии по дзюдо, ежегодно организуемый Азиатской федерацией дзюдо, пройдет в Бангкоке, Таиланд, начиная с 25 апреля. В этом году на соревнования зарегистрировались 295 спортсменов из 30 стран.
Монголия отправила полный состав из 18 дзюдоистов, девять мужчин и девять женщин, максимально допустимое количество от страны. В команду входят несколько опытных и начинающих спортсменов, которые будут соревноваться в различных весовых категориях.
Мужчины-дзюдоисты:
Сухбат Бямбасурэн -60 кг
Эрхэмбаяр Баттогтох -66 кг
Анхзаяа Лавжаргал и Уранбаяр Одгэрэл -73 кг
Шинэбаяр Оюунчимэг -81 кг
Мөнхбаяр Баттогтох -90 кг
Худэрчулуун Баярцэнгэл -100кг
Гончигсурэн Батхуяг +100кг
Женщины-дзюдоистки:
Наранцэцэг Ганбаатар -48 кг
Нандин-Эрдэнэ Мягмарсурэн и Уранзаяа Баянмөнх -52 кг
Ариунзаяа Тэрбиш -57 кг
Энхрийлэн Лхагватогоо -63 кг
Ням-Эрдэне Батсуурь, Есуй Дарханбатбаяр -70 кг
Дуламсурэн Айлтгуйбаатар -78кг
Адъяасурэн Амарсайхан +78 кг
Монголия присоединилась к другим ведущим командам, таким как Индия, Китай, Южная Корея, Туркменистан и Узбекистан, отправив полную делегацию из 18 спортсменов. Другие известные делегации включают Японию (14 спортсменов), Тайвань (17), Кыргызстан (13), Таджикистан (13), Таиланд (15) и ОАЭ (10).
Ожидается, что чемпионат продемонстрирует напряженную конкуренцию и станет ключевым событием в региональном календаре дзюдо.