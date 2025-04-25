Сегодня 18 монгольских дзюдоистов примут участие в чемпионате Азии по дзюдо

CentralAsia (MNG) - Чемпионат Азии по дзюдо, ежегодно организуемый Азиатской федерацией дзюдо, пройдет в Бангкоке, Таиланд, начиная с 25 апреля. В этом году на соревнования зарегистрировались 295 спортсменов из 30 стран.

Монголия отправила полный состав из 18 дзюдоистов, девять мужчин и девять женщин, максимально допустимое количество от страны. В команду входят несколько опытных и начинающих спортсменов, которые будут соревноваться в различных весовых категориях.

Мужчины-дзюдоисты:

Сухбат Бямбасурэн -60 кг

Эрхэмбаяр Баттогтох -66 кг

Анхзаяа Лавжаргал и Уранбаяр Одгэрэл -73 кг

Шинэбаяр Оюунчимэг -81 кг

Мөнхбаяр Баттогтох -90 кг

Худэрчулуун Баярцэнгэл -100кг

Гончигсурэн Батхуяг +100кг

Женщины-дзюдоистки:

Наранцэцэг Ганбаатар -48 кг

Нандин-Эрдэнэ Мягмарсурэн и Уранзаяа Баянмөнх -52 кг

Ариунзаяа Тэрбиш -57 кг

Энхрийлэн Лхагватогоо -63 кг

Ням-Эрдэне Батсуурь, Есуй Дарханбатбаяр -70 кг

Дуламсурэн Айлтгуйбаатар -78кг

Адъяасурэн Амарсайхан +78 кг

Монголия присоединилась к другим ведущим командам, таким как Индия, Китай, Южная Корея, Туркменистан и Узбекистан, отправив полную делегацию из 18 спортсменов. Другие известные делегации включают Японию (14 спортсменов), Тайвань (17), Кыргызстан (13), Таджикистан (13), Таиланд (15) и ОАЭ (10).

Ожидается, что чемпионат продемонстрирует напряженную конкуренцию и станет ключевым событием в региональном календаре дзюдо.

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