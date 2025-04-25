E-Mongolia, интегрированная система государственных услуг, насчитывает два миллиона пользователей

CentralAsia (MNG) - Система E-Mongolia, введенная правительством в октябре 2020 года для предоставления гражданам Монголии прозрачных, быстрых и доступных государственных услуг, в настоящее время используется 2 миллионами граждан.

Это означает, что она охватывает более 88 процентов взрослого населения Монголии, а 1264 вида услуг от 88 организаций предоставляются в режиме онлайн.

Кроме того, Монголия занимает 46-е место из 193 стран и 13-е место в Азии в Индексе электронного управления ООН, что является важным показателем прогресса и нового этапа развития в направлении электронного управления.

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