Нью-Йорк Таймс: Как угроза Индии перекрыть реки может разрушить Пакистан

CentralAsia (CA) - После вооружённого нападения в Кашмире правительство Индии заявило, что приостанавливает своё участие в договоре, регулирующем использование большей части воды, необходимой пакистанскому сельскому хозяйству. О ситуации вокруг трансграничной реки пишет Нью-Йорк Таймс.

В среду Индия заявила, что приостанавливает своё участие в ключевом соглашении о водоразделе с Пакистаном — это карательная мера, которая может нанести серьёзный ущерб сельскому хозяйству и экономике Пакистана.

Данное решение было принято на следующий день после того, как боевики убили 26 мирных жителей, посещавших живописное место в контролируемой Индией части Кашмира. Обе страны претендуют на регион и контролируют его части. Хотя Индия напрямую не обвинила Пакистан, она указала на наличие «связей через границу» у нападавших.

Индия уже угрожала выйти из Договора об индских водах в периоды обострения напряжённости. Договор был подписан обеими странами в 1960 году. Если на этот раз Индия действительно откажется от него, это может ограничить приток воды, используемой для полива большинства сельскохозяйственных культур в Пакистане, а также для обеспечения населения питьевой водой. Сельское хозяйство составляет четверть экономики страны.

В четверг правительство Пакистана заявило, что расценит любое перекрытие воды как «акт войны». Индия, как более крупная и развитая страна, потеряет от выхода из договора гораздо меньше, хотя и может столкнуться с международной критикой и вопросами о соблюдении международного права.

Что такое Договор об индских водах?

Это соглашение между Индией и Пакистаном, в котором определено, как обе страны будут использовать воды шести рек и их притоков, известных как воды Инда.

Необходимость договора возникла после 1947 года, когда Индия и Пакистан стали независимыми государствами, но переговоры заняли десятилетие, и соглашение было подписано в 1960 году при посредничестве Всемирного банка. В договоре определены права и обязанности обеих сторон по «справедливому использованию» вод Инда.

Индия получила неограниченное право пользования водами трёх восточных рек — Рави, Сатледжа и Беаса, две из которых затем пересекают границу Пакистана. Пакистан контролирует Инд, Ченаб и Джелам — так называемые западные реки, которые проходят через контролируемую Индией территорию, но в основном находятся в Пакистане. Договор обязывает Индию свободно пропускать воды этих рек в Пакистан для «неограниченного использования».

Долгое время этот договор рассматривался как историческая веха и возможный пример для разрешения международных водных споров. Однако в последние десять лет Индия угрожала использовать договор в качестве рычага давления в конфликте с Пакистаном.

После нападения террористов на индийскую военную базу в городе Ури (Кашмир) в 2016 году премьер-министр Нарендра Моди заявил официальным лицам, занимающимся Договором об индских водах, что «кровь и вода не могут течь вместе». В 2019 году индийские власти пригрозили перенаправить восточные реки, после теракта в Кашмире, в результате которого погибли десятки индийских военных.

Что означает выход Индии для Пакистана?

Это поставит Пакистан в трудное положение. Страна отличается засушливым климатом и уже сталкивается с острой нехваткой воды, частично из-за экстремальных погодных условий. В прошлом месяце пакистанский регулятор водных ресурсов предупредил, что в ключевых аграрных провинциях — Пенджабе и Синде — уже в нынешний сезон может возникнуть дефицит воды до 35%.

Предстоящие муссонные дожди также несут риск, поскольку Индия может выпустить избыточную воду из восточных рек без предварительного уведомления, что потенциально может вызвать наводнения, заявил Насир Мемон, политический аналитик из Исламабада, специализирующийся на управлении водными ресурсами.

Если Индия решит не предоставлять гидрологические данные — такие как сроки муссонов и паводков — это создаст неопределённость и нанесёт ущерб мелким фермерам, добавил Мемон.

Пострадает ли Индия от своего решения?

По мнению некоторых аналитиков, правительство премьер-министра Нарендры Моди может получить политические очки внутри страны, в то время как мировое сообщество, скорее всего, воспримет ситуацию как очередной эпизод обострения между давними противниками.

«Это умный, популярный и популистский шаг», — сказал Хэппимон Джейкоб, доцент кафедры дипломатии и разоружения в Университете Джавахарлала Неру.

Мировое сообщество скорее будет обеспокоено, если напряжённость на границе перерастёт в вооружённый конфликт, считает Джейкоб. «Поэтому, приостановив действие водного договора, Индия почти ничего не теряет на международной арене», — добавил он.

Некоторые аналитики считают, что Пакистан может использовать ситуацию как возможность для обращения к международному праву.

«Вы не должны причинять значительный вред другой стране — это норма международного обычного права, обязательная для всех государств», — сказал Анвар Садат, старший преподаватель Индийского общества международного права.

Эксперт по гидрологии Хассан Аббас считает, что, подписав договор 1960 года, Пакистан фактически нарушил права жителей нижнего течения рек.

«Недавние действия Индии создают для Пакистана стратегическую возможность обратиться в Гаагу, — заявил он. — Заявив о своей позиции более решительно, Пакистан может добиться всестороннего пересмотра договора и, возможно, вернуть свою справедливую долю водных ресурсов».

В четверг в Пакистане резко возросли антииндийские настроения. Во время митинга в Лахоре лидер исламской политической партии Харис Дар заявил, что Индия «фактически объявила войну» Пакистану.

«Это водный терроризм со стороны Индии», — сказал он.