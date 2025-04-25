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На западе Казахстана под влиянием циклона ожидается неустойчивая погода, дождь, гроза, град

CentralAsia (KZ) -  Большая часть Казахстана будет находиться под влиянием отрога антициклона, где ожидается преимущественно погода без осадков, ночью на севере, востоке страны прогнозируются заморозки 1-3 градуса.

Как сообщает «Казгдиромет», на западе, северо-западе РК под влиянием циклона и связанных с ним атмосферных фронтов ожидается неустойчивая погода, прогнозируются дождь, гроза, град.

По республике ожидается усиление ветра, на юге, юго-западе с пыльной бурей, в горных районах юго-востока прогнозируются туманы. 

Ночью заморозки в Костанайской, Акмолинской, Северо-Казахстанской, 24-25 апреля в Павлодарской, 25 апреля в Карагандинской областях до 1-3 градуса, 25-26 апреля в Восточно-Казахстанской области, в области Абай до 1-6 градусов.

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