Экспо-2025 в Осаке: Секретариат КР подарил кыргызский мед 83-летнему мужчине, который ранее был задержан за кражу меда

CentralAsia (CA) - Полиция города Осака обратилась к руководству павильона Кыргызстана в рамках всемирной выставки «Экспо-2025» в городе Осака.

Ранее 83-летний мужчина 17 апреля был задержан по подозрению в краже кыргызского меда.

Как сообщили в секретариате Кыргызстана, руководство павильона отказалось от предъявления каких-либо претензий к мужчине.

На следующий день, 18 апреля, мужчина в сопровождении сотрудников полиции прибыл в павильон Кыргызстана, чтобы принести свои извинения за произошедший инцидент. Кыргызская сторона подарила ему один из лучших и дорогих видов меда, который в качестве подарка вручают высокопоставленным гостям, а также вручила сувениры и подарки.

Представители павильона обратились к полиции города Осака с просьбой не задерживать дедушку, назвав произошедшее недоразумением.

По данным секретариата, кыргызский мед все еще популярен среди посетителей выставки «ЭКСПО-2025».