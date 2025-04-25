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Еще одному экс-президенту Южной Кореи предъявили обвинение во взяточничестве 

CentralAsia (KZ) -  Прокуратура Южной Кореи 24 апреля предъявила бывшему президенту Мун Чжэ Ину обвинение во взяточничестве, связанному с работой его зятя в тайской авиакомпании. Об этом сообщает Reuters.

72-летний бывший президент Кореи стал последним из бывших лидеров страны, столкнувшихся с судебными разбирательствами. Мун, придерживающийся либеральных взглядов, по профессии юрист и правозащитник, занимал пост президента в 2017-2022 годах. 

В рамках того же дела бывшему депутату Ли Сан Чжику предъявлены обвинения во взяточничестве и злоупотреблении доверием, говорится в заявлении окружной прокуратуры Чонджу.

По данным прокуратуры, следствие выясняло, было ли назначение Ли главой Агентства по делам малого и среднего бизнеса и стартапов сделано в обмен на трудоустройство бывшего зятя Муна и выплату ему зарплаты и компенсации за проживание в тайской компании, которую контролировал Ли в 2018-2020 годах.

Прокуратура утверждает, что деньги в размере 5,95 млн батов (177 тыс. 506 долларов), полученные зятем Муна на посту исполнительного директора, были получены незаконно и фактически являлись взяткой тогдашнему президенту.

Юн Гын Ён, депутат и близкий помощник Муна, обвинил прокуратуру в организации преследования Муна по «нелепым и беспочвенным обвинениям» без проведения должного расследования.

За последние 20 лет ряд южнокорейских лидеров сталкивались с судебными процессами или скандалами, в основном ближе к окончанию срока или после ухода с должности. Так, приемника Муна, Юн Сок Ёля, отстранили от должности после импичмента, связанного с кратковременным введением военного положения. Он отрицает свою вину и сейчас находится под судом по обвинению в мятеже.

В Южной Корее назначены внеочередные выборы нового президента на 3 июня. Согласно опросам, лидирует Ли Чжэ Мён, придерживающийся либеральных взглядов и представляющий Демократическую партию.

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