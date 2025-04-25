В Тайланде самолёт упал в воду, погибли минимум 5 человек

Самолёт, потерпевший крушение, в воде

CentralAsia (CA) - В Таиланде 25 апреля потерпел крушение самолет. Воздушное судно рухнуло в воду примерно в 08:15 по местному времени неподалеку от западного побережья страны. Об этом сообщили местные СМИ.

Авиакатастрофа произошла в городе Ча-Ам в провинции Петчабури. Самолет упал в море в 100 метрах от местного пляжа. Известно, что находившиеся в нем люди погибли.

По последним данным, спасателям пока удалось извлечь из самолета пять тел. Шестой человек в крайне тяжелом состоянии передан медикам.

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