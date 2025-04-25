На мигрантов приходится около 2% преступлений от общего числа по России, - Совбез РФ

Сергей Шойгу

CentralAsia (CA) - Мигранты совершают порядка 2% преступлений от общего числа по стране, заявил в интервью ТАСС секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу.

«По состоянию на конец прошлого года в России находились 6,3 млн иностранных граждан, в 2023 году — 5,9 млн человек. При этом количество совершенных ими преступлений особо не изменилось и составило 38,6 тыс. Это около 2% от общего количества зарегистрированных в стране преступлений», - отметил секретарь Совбеза.

«В то же время доля лиц, превысивших сроки законного пребывания в РФ, превысила 10%. На иностранных граждан составлено 3,4 млн протоколов об административных правонарушениях. В связи с привлечением к уголовной ответственности за совершенные тяжкие и особо тяжкие преступления российского гражданства лишены около 1,5 тыс. человек», - сообщил Шойгу.