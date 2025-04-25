Все государственные стоматологические клиники Узбекистана передадут в частный сектор

CentralAsia (UZ) - Стоматологические поликлиники, находящиеся в ведении Министерства здравоохранения Узбекистана, будут полностью переданы в частный сектор. Об этом говорится в указе президента о программе приватизации на 2025 год.

Согласно документу, на открытые торги выставят 29 государственных стоматологических учреждений, включая ряд специализированных детских поликлиник в различных регионах страны.

В список вошли учреждения в Андижанской, Бухарской, Джизакской, Кашкадарьинской, Наманганской, Самаркандской, Ферганской, Хорезмской областях, а также в городе Ташкенте. Среди них:

Андижанская областная детская стоматологическая поликлиника;

Бухарский областной специализированный детский стоматологический центр;

Самаркандская городская и областная стоматологические поликлиники;

Ташкентские городские детские стоматологические поликлиники № 1, 2, 4, 5, 6, 7;

И другие учреждения по стране.

Условия передачи в частный сектор основе предложений Минздрава определит государственная комиссия.