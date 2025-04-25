Все государственные стоматологические клиники Узбекистана передадут в частный сектор
- Узбекистан, общество
- 16:19, 25 апреля 2025
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CentralAsia (UZ) - Стоматологические поликлиники, находящиеся в ведении Министерства здравоохранения Узбекистана, будут полностью переданы в частный сектор. Об этом говорится в указе президента о программе приватизации на 2025 год.
Согласно документу, на открытые торги выставят 29 государственных стоматологических учреждений, включая ряд специализированных детских поликлиник в различных регионах страны.
В список вошли учреждения в Андижанской, Бухарской, Джизакской, Кашкадарьинской, Наманганской, Самаркандской, Ферганской, Хорезмской областях, а также в городе Ташкенте. Среди них:
- Андижанская областная детская стоматологическая поликлиника;
- Бухарский областной специализированный детский стоматологический центр;
- Самаркандская городская и областная стоматологические поликлиники;
- Ташкентские городские детские стоматологические поликлиники № 1, 2, 4, 5, 6, 7;
- И другие учреждения по стране.
Условия передачи в частный сектор основе предложений Минздрава определит государственная комиссия.
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