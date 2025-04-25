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В Подмосковье в результате взрыва погиб офицер Генштаба РФ
Обломки машины
Обломки машины

CentralAsia (CA) -  В городе Балашиха Московской области 25 апреля взорвался автомобиль, в результате происшествия погиб генерал Ярослав Москалик. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на местные СМИ.

Погибший являлся заместителем начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооружённых сил России.

Официальные органы пока не подтвердили произошедшее и не раскрыли деталей о погибшем.

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