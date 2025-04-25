Reuters узнал о предложении Украины для немедленного начала переговоров

// Збройні Сили України

CentralAsia (CA) - Украина готова немедленно начать переговоры с Россией, но только после «безоговорочного прекращения огня в небе, на суше и на море». Это следует из пакета предложений Украины и Европы, которые они выдвинули на переговорах и передали США. Выдержки из документа приводит Reuters.

России и Украине предлагается «взять на себя обязательство по полному и безоговорочному прекращению огня в небе, на суше и на море». После этого «обе стороны немедленно вступают в переговоры по технической реализации с участием США и европейских стран».

В документе говорится, что Россия должна «безоговорочно вернуть всех депортированных и незаконно перемещенных украинских детей». План также предусматривает обмен военнопленных по принципу «всех на всех».



В сформулированных Украиной и Европой предложениях также оговариваются гарантии безопасности. Из них следует, что за Украиной остается право на собственную армию, но вопрос вступления в НАТО остается открытым. Вместе с тем Украина получает надежные гарантии безопасности, в том числе от США, по аналогии с теми, что прописаны в ст. 5 устава НАТО. Никаких ограничений на присутствие, вооружение и операции дружественных иностранных сил на территории Украины быть не может, говорится в документе.

Отдельный пункт плана посвящен территориальному вопросу — обсуждать и решать его можно только после «полного и безоговорочного прекращения огня», указано в документе. На первом этапе переговоров необходимо определить «линии контроля» Москвы и Киева. При этом Украина должна получить контроль над Запорожской АЭС при участии США, а также над Каховской ГЭС. План предусматривает, что Киеву будут гарантированы беспрепятственный доступ к реке Днепр и контроль над Кинбурнской косой.



Кроме того, Европа и Украина выступают за то, чтобы российские активы оставались замороженными, пока «Россия не возместит ущерб». Американские санкции, введенные против России с 2014 года, после достижения «устойчивого мира» могут быть постепенно смягчены, и напротив — возобновлены в случае нарушения мирного соглашения. Отдельным пунктом указано, что США и Украина реализуют соглашение по полезным ископаемым.

Изложенный спецпосланником американского президента по Ближнему Востоку Стивом Уиткоффом план урегулирования конфликта на Украине отличается от предложений европейских союзников, отмечает Reuters. По словам собеседников агентства, в нем меньше конкретики.



В плане фигурирует юридическое признание США контроля России над Крымом, а также фактическое признание территорий четырех новых регионов под российским контролем. Украина, по задумке США, получит «надежную гарантию безопасности», которую будут обеспечивать «европейские и другие дружественные государства». Дополнительных деталей в этом пункте не приводится, но говорится, что Украина не будет стремиться вступить в НАТО, пишет агентство.

Предложения американской стороны были сформулированы по итогам встречи в Париже 17 апреля, а после переданы Украине. Второй текст появился неделю спустя в результате переговоров украинских и европейских чиновников в Лондоне 23 апреля.