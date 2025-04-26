Здорово, если сможем диагностировать рак, заходя в аэропорт?

CentralAsia (MNG) -

Проходя через сканер безопасности аэропорта, вы сможете распознать вероятность рака. Над чем работает доктор технических наук, научный сотрудник Кембриджского университета Ганбаатар Тумэн-Өлзий в Великобритании.

Он проводит исследования по разработке нового детектора рентгеновского и гамма-излучения для ранней диагностики рака. Он работает над важнейшим объектом для разработки рентгеновских детекторов нового поколения, которые произведут революцию в медицинской визуализации.

Его особенная задача — изменить медицинскую визуализацию при разработке модулей рентгеновских детекторов с использованием современных перовскитных полупроводников. Они производят высококачественные рентгеновские изображения при дозе, составляющей лишь часть от текущей дозы рентгеновского облучения. Осуществляя информирование широких кругов населения к результатам научных исследований, мы стараемся обеспечить миру больший доступ к профилактическому скринингу, спасающему жизни, раннему выявлению заболеваний и повышению безопасности пациентов.

«Мои исследования сосредоточены на разработке нового рентгеновского детектора для ранней диагностики рака. Я также работаю над изготовлением оптоэлектронных устройств, включая перовскитные солнечные элементы, фотодетекторы, светодиоды и лазеры», — так он описал свою работу.

Ганбаатар Тумэн-Өлзий написал научный труд «Анализ производительности системы оптической беспроводной передачи энергии типа «вещь-вещь» на основе перовскита», который был опубликован в журнале IEEE Photonics Journal.

«Оптическая беспроводная передача энергии (OWPT) — это новый и многообещающий подход, применимый во многих практических системах, включая Интернет вещей, бытовую электронику, имплантируемые медицинские устройства, электрификацию транспортных средств, робототехнику и т. д. Системы OWPT обладают уникальными характеристиками, которых нет у других систем WPT».

Его статья «Вредное воздействие непрореагировавшего PbI2 на долгосрочную стабильность перовскитных солнечных элементов» также была опубликована в журнале Advanced Materials.

«Избыточный/непрореагировавший иодид свинца (PbI2) обычно используется в перовскитных пленках для современных приложений солнечных элементов. Однако понимание внутренних механизмов деградации перовскитных солнечных элементов (PSC), содержащих непрореагировавший PbI2, все еще недостаточно и, следовательно, требует уточнения для лучшей эксплуатационной долговечности. Здесь показано, что деградация PSC ускоряется непрореагировавшими кристаллами PbI2 при непрерывном освещении светом. Непрореагировавший PbI2 подвергается фоторазложению при освещении, что приводит к образованию свинца и йода в пленках. Таким образом, это фоторазложение PbI2 является одной из основных причин ускоренной деградации устройств. Таким образом, эта работа показывает, что тщательный контроль образования непрореагировавших кристаллов PbI2 в перовскитных пленках очень важен для улучшения эксплуатационной стабильности устройств для различных оптоэлектронных приложений в будущем».

Ганбаатар Тумэн-Өлзий

Ганбаатар Тумэн-Өлзий — соучредитель и научный консультант Clarity Sensors Marie Skłodowska-Curie, научный сотрудник Кембриджского университета.

Образования:

2008-2012. Химия, Государственный университет Монголии (Монголия)

2014-2017. Нанонаука и инженерия, Новый монгольский технологический институт (Монголия)

2017. Факультет инженерии, Университет Кюсю

Татар С.Майдар

источник: MiddleAsianNews

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