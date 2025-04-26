Список 5 европейских городов, признанных самыми удобными для жизни и работы

CentralAsia (CA) - Стала известна первая пятерка европейских городов, признанных самыми удобными для жизни и работы, пишет Euronews.

Лондон, Париж, Берлин, Копенгаген и Осло вошли в десятку самых динамичных и удобных для жизни, согласно индексу IESE Cities in Motion (CIMI).

В перечне этого года - 183 города из 92 стран. Их оценивали по 9 ключевым критериям, в том числе человеческий капитал, социальная сплоченность, экономика, управление, окружающая среда, мобильность и транспорт.

Третий год подряд в региональном и глобальном рейтинге лидирует Лондон, особенно выделяясь в таких областях, как человеческий капитал, управление, городское планирование и международное измерение.

Столица Великобритании выделяется благодаря всемирно известным университетам и богатой палитре культурных учреждений, институциональной стабильности, высококачественным системам общественного транспорта и твердой приверженности устойчивой мобильности, включая совместное использование велосипедов и электронных скутеров.

Однако у Лондона хватает проблем в сфере социальной сплоченности и экологии, а Эдинбург и Глазго превосходят столицу Великобритании по уровню приверженности культурной и социальной интеграции.

Париж сохраняет второе место среди городов в Западной Европе и третье - в глобальном рейтинге, получив лучшие оценки за международное влияние, эффективный человеческий капитал и городское планирование. Однако в таких областях, как экологическая устойчивость и социальная сплоченность, там есть поле для улучшения.

Берлин сохраняет позиции, занятые в предыдущем рейтинге - третье место в Западной Европе и пятое в мире. Столица Германии получила признание благодаря своему управлению и технологиям, но в ее экономических показателях есть значительные возможности для улучшения.

Исследование из года в год показывает качество и динамичность европейской городской среды. Особенно выделяется Испания: от нее в рейтинг попали 10 городов.