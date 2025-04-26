На похоронах папы Римского Франциска присутствуют 200 тыс. человек

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CentralAsia (CA) - 200 тыс. паломников 26 апреля собрались на площади Святого Петра в Ватикане, чтобы проститься с папой Римским Франциском.

Понтифика похоронят в церкви Санта-Мария-Маджоре в Риме.

На похоронной мессе по папе Римскому Франциску, который умер в возрасте 88 лет, фотографы запечатлели британского принца Уильяма, президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Трамп прибыл в Рим с со своей женой Меланией. Попрощаться с папой приехали также президент Франции Эммануэль Макрон и лидер Финляндии Александр Стубб.

По информации Ватикана, на похороны Франциска прибудут делегации из не менее 130 стран и международных организаций, в том числе 55 глав государств.

Как пишет Euronews, Россия и Израиль будут представлены на похоронах папы Франциска: президент Путин и премьер-министр Нетаньяху не приедут на церемонию.

Россия направила в Рим министра культуры Ольгу Любимову, а Израиль представляет посол при Святом Престоле Ярон Зайдман.

Нетаньяху отказался от поездки на похороны Папы римского на фоне напряженных отношений между Израилем и Ватиканом, в частности, из-за войны в Газе.