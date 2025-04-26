Путин и Уиткофф не обсуждали возобновление авиасообщения между РФ и США, - Песков

CentralAsia (CA) - Президент России Владимир Путин на встрече со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом не обсуждал возобновление прямого авиасообщения между двумя странами, сообщил «РИА Новости» пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Прямое авиасообщение между Россией и США было приостановлено в 2022 году. Американским авиакомпаниям запрещено входить в российское воздушное пространство, а авиакомпаниям из России нельзя входить в американское.

На встрече в Стамбуле в феврале российская делегация предложила США возобновить прямое авиасообщение. США считают, что для начала надо добиться результатов по урегулированию российско-украинского конфликта, а затем обсуждать вопрос авиасообщения.

Господин Путин принял американского чиновника в Кремле 25 апреля. Помощник президента Юрий Ушаков заявил, что во время трехчасовой беседы речь шла о возобновлении прямых переговоров России и Украины. По его словам, прошедшая встреча сблизила позиции Москвы и Вашингтона.