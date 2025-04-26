Иран хочет стать посредником для решения кризиса между Индией и Пакистаном

CentralAsia (CA) - Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что Тегеран готов выступить посредником в решении споров между Индией и Пакистаном.

Отношения двух стран накануне обострились после теракта в спорном регионе Кашмир.

Аббас Арагчи в соцсети X написал: «Индия и Пакистан — братские соседи Ирана… Тегеран готов предоставить посреднические услуги в Исламабаде и Дели в это трудное время».

22 апреля боевики из группировки «Кашмирское сопротивление» открыли стрельбу по людям, в числе которых были туристы. Погибли 26 человек. Нью-Дели обвиняет Исламабад в поддержке группировки. Пакистан обвинения отрицает.

После теракта Индия сократила численность дипломатического персонала Пакистана, приостановила действие договоров о водах Инда, а также аннулировала визы пакистанцам. 25 апреля войска двух стран обстреляли позиции друг друга на границе. Министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф предупредил, что эскалация может перерасти в полномасштабную войну.