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Трамп и Зеленский провели короткую встречу в Ватикане

CentralAsia (CA) -  Дональд Трамп и Владимир Зеленский 26 апреля провели короткую встречу в Ватикане до начала церемонии похорон Папы Римского Франциска.

После встречи Белый дом назвал ее результаты «очень продуктивными», о них будет сообщено позже, пишут СМИ.

По некоторым данным, украинский и американский лидеры договорились провести еще одну встречу после церемонии прощания с Папой Франциском.

Это первая встреча Зеленского и Трампа после их спора, состоявшегося в овальном зале Белого дома.

Сегодня в Ватикане проходят похороны Папы Римского Франциска, на церемонию прибыли около 130 делегаций, среди которых примерно 50 глав государств и 10 действующих монархов.

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