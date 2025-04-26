Российские войска освободили от ВСУ Курскую область

CentralAsia (CA) - Президент России Владимир Путин заслушал доклад начальника Генерального штаба Вооруженных сил России Валерия Герасимова об освобождении Курской области от ВСУ.

«Поздравляю весь личный состав, всех бойцов и командиров с этим успехом, с победой. Благодарю вас за проявленное мужество, героизм, за служение Отечеству нашему и народу России», - сказал Путин.

Президент РФ отметил эффективно действовавшие российские подразделения, в том числе: 76-ю дивизию ВДВ, 116-ю дивизию, полк «Ахмат» и морпехов — 810-ю бригаду Черноморского флота и 155-ю бригаду Тихоокеанского флота.

Вернуть приграничные с Украиной районы под российский контроль удалось почти через девять месяцев с момента вторжения, которое произошло летом 2024 года.