Российские войска освободили от ВСУ Курскую область
- Азия и мир, политика
- 20:22, 26 апреля 2025
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CentralAsia (CA) - Президент России Владимир Путин заслушал доклад начальника Генерального штаба Вооруженных сил России Валерия Герасимова об освобождении Курской области от ВСУ.
«Поздравляю весь личный состав, всех бойцов и командиров с этим успехом, с победой. Благодарю вас за проявленное мужество, героизм, за служение Отечеству нашему и народу России», - сказал Путин.
Президент РФ отметил эффективно действовавшие российские подразделения, в том числе: 76-ю дивизию ВДВ, 116-ю дивизию, полк «Ахмат» и морпехов — 810-ю бригаду Черноморского флота и 155-ю бригаду Тихоокеанского флота.
Вернуть приграничные с Украиной районы под российский контроль удалось почти через девять месяцев с момента вторжения, которое произошло летом 2024 года.
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