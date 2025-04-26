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Путин сказал Уиткоффу о готовности к переговорам с Киевом без условий

CentralAsia (CA) -  Президент РФ Владимир Путин на встрече со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом подтвердил готовность российской стороны к переговорам с Украиной без предварительных условий, сообщил 26 апреля пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Песков напомнил, что ранее Путин уже неоднократно говорил об этом.

Путин в 25 апреля провел встречу с Уиткоффом. Это четвертая встреча главы российского государства и спецпосланника президента США.

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