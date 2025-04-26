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В Иране прогремел взрыв, есть погибшие
// EPA

CentralAsia (CA) -  По меньшей мере четыре человека погибли и еще 500 получили ранения в результате мощного взрыва в порту Ирана недалеко от южного города Бандар-Аббас, сообщают СМИ.

Взрыв прогремел в порту Шахид Раджаи в утром 26 апреля, выбив стекла в близлежащих офисных зданиях и обрушив крышу, по крайней мере, одного здания.

Люди убегали с причалов в момент взрыва, а другие, раненые, лежали на улице. Также поступают сообщения о людях, оказавшихся в ловушке под обрушившимися стенами.

На территории контейнерного терминала все еще бушует пожар, и видны огромные клубы черного дыма, поднимающиеся над причалами.

Власти направили экипажи вертолетов, чтобы попытаться потушить пламя, в то время как медики доставляли раненых в близлежащие больницы.

 

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