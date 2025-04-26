В Иране прогремел взрыв, есть погибшие

- Азия и мир, происшествия
- 22:00, 26 апреля 2025
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CentralAsia (CA) - По меньшей мере четыре человека погибли и еще 500 получили ранения в результате мощного взрыва в порту Ирана недалеко от южного города Бандар-Аббас, сообщают СМИ.
Взрыв прогремел в порту Шахид Раджаи в утром 26 апреля, выбив стекла в близлежащих офисных зданиях и обрушив крышу, по крайней мере, одного здания.
Люди убегали с причалов в момент взрыва, а другие, раненые, лежали на улице. Также поступают сообщения о людях, оказавшихся в ловушке под обрушившимися стенами.
На территории контейнерного терминала все еще бушует пожар, и видны огромные клубы черного дыма, поднимающиеся над причалами.
Власти направили экипажи вертолетов, чтобы попытаться потушить пламя, в то время как медики доставляли раненых в близлежащие больницы.