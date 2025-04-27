Батцэцэг Батмөнх и Петер Сийярто провели официальные переговоры в Будапеште. ФОТО

CentralAsia (MNG) -

В рамках официального визита в Венгрию министр иностранных дел Батцэцэг Батмөнх провела официальные переговоры с министром иностранных дел и торговли Венгрии Петером Сийярто.

В ходе официального визита стороны договорились укреплять достижения и успехи 75-летних монголо-венгерских отношений и сотрудничества, а также развивать более практическое и продуктивное сотрудничество во многих социальных и экономических секторах, особенно в целях увеличения экономических выгод и инвестиций.

Они также согласились с тем, что важно в полной мере раскрыть потенциал экономического сотрудничества двух стран, увеличить товарооборот, в полной мере реализовать подписанное в 2024 году Межправительственное соглашение о воздушном сообщении, а также наладить прямое авиасообщение между столицами двух стран, стимулируя тем самым гуманитарные обмены и торговые связи.

Министр иностранных дел Батцэцэг Батмөнх подробно представила приоритетные цели, отраженные в долгосрочной политике развития Монголии, национальные движения и программы, инициированные правительством Монголии, такие как «Продовольственная безопасность и продовольственное снабжение», «Миллиард деревьев», «Белое золото» и «Голубое золото», а также обсудил широкие возможности сотрудничества с Венгрией для достижения этих целей.

Они также обсудили тесное сотрудничество в контексте Международного года пастбищных земель и пастбищных животноводов и 17-й Конференции сторон Конвенции Организации Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием, которая состоится в Улан-Баторе в следующем году, с целью преодоления, решения и содействия решению глобальных проблем изменения климата, опустынивания, деградации земель и продовольственной безопасности.

Она выразила благодарность венгерскому правительству за предоставление монгольским студентам возможности учиться в своих лучших университетах и ​​реализацию стипендиальной программы, подтвердив свою приверженность дальнейшему расширению сотрудничества в сфере образования между двумя странами.

Стороны также согласились, что активное сотрудничество Монголии и Венгрии в культурной и научной сферах, совместные научные и археологические исследования, совместное продвижение культуры и искусства и передача их будущим поколениям играют особенно важную роль в сближении двух народов.

Министры иностранных дел двух стран подтвердили приверженность укреплению двустороннего сотрудничества в рамках ООН и других международных организаций, а также изложили свои позиции по некоторым вопросам международных отношений и обменялись мнениями. Министр иностранных дел Батцэцэг Батмөнх и министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто дали пресс-конференцию по результатам официальных переговоров.

источник: MiddleAsianNews

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