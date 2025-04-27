Спикер Национального собрания Южной Кореи посещает Монголию для парламентской дипломатии

CentralAsia (MNG) -

Спикер южнокорейского парламента У Вон Сик прибыл в Монголию для участия в парламентской дипломатии и сотрудничестве по вопросам климата

Спикер Национального собрания У Вон Сик в субботу отправился в Монголию для участия в обсуждениях по вопросам парламентской дипломатии и сотрудничества в области климата.

В международном аэропорту имени Чингисхана высоких гостей встречали заместитель спикера Великого Государственного Хурала Пурэвдорж Дэндэв, Чрезвычайный и Полномочный Посол Монголии в Республике Корея Сухболд Сухээ, член Великого Государственного Хурала, председатель парламентской группы Монголия-Республика Корея в Великом Государственном Хурале Чинбурэн Жигжидсурэн и другие официальные лица.

В ходе своего пятидневного визита У Вон Сик планирует встретиться с высокопоставленными официальными лицами Монголии, включая президента Хурэлсуха Ухнаа и его парламентского коллегу Амарбаясгалана Дашзэгвэ.

Переговоры будут сосредоточены на укреплении экономического и инфраструктурного сотрудничества между Южной Кореей и Монголией, а также на изучении совместных мер реагирования на климатический кризис в Северо-Восточной Азии.

Он также посетит церемонию посадки деревьев, организованную в рамках двусторонней инициативы по предотвращению опустынивания.

источник: MiddleAsianNews

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