Глава Минобороны Пакистана заявил, что его страна не собирается нападать на Индию

CentralAsia (KZ) - Глава Минобороны Пакистана Хаваджа Асиф заявил, что его страна не собирается нападать на Индию. Однако, по его словам, в случае любых враждебных действий со стороны Индии Пакистан даст ответ.

«Мы не хотим обострять ситуацию или начинать что-либо. Но если Индия попытается вторгнуться или атаковать Пакистан, она получит более чем пропорциональный ответ», — сказал Асиф в интервью «РИА Новости».

Обострение между двумя ядерными государствами началось после теракта в индийском штате Джамму и Кашмир, в результате которого погибли 26 человек. Индия обвинила Пакистан в причастности к нападению. Вслед за этим страны стали понижать уровень дипломатических отношений: Индия аннулировала визы для пакистанских граждан, а Пакистан полностью прекратил торговлю с Индией. Также стороны приняли ряд других жестких мер, вплоть до приостановки действия ключевых двусторонних соглашений.

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