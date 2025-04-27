Иран объявил траур после взрыва на порту

// EPA

CentralAsia (CA) - Глава иранской провинции Хормозган Мохаммад Ашури объявил трехдневный всеобщий траур в регионе после взрыва в порту имени Шахида Раджаи в городе Бендер-Аббас. Об этом сообщает телеканал IRIB.

Взрыв произошел 26 апреля из-за возгорания резервуара с топливом. По данным СМИ, взрыв был слышен на острове Кешм, расположенном в 20 километрах от порта.

В результате инцидента погибли 18 человек, более 800 получили ранения.

В связи с произошедшим власти объявили 27 апреля выходным днем для вузов, школ и административных учреждений в Бендер-Аббасе.