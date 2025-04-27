В Канаде автомобиль въехал в толпу во время праздника
- Азия и мир, происшествия
- 12:36, 27 апреля 2025
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CentralAsia (CA) - В Канаде автомобиль въехал в толпу во время праздника, есть погибшие. Об этом сообщают СМИ.
Инцидент произошел в Ванкувере. Автомобиль врезался в людей во время уличного праздника, организованного филиппинской общиной.
Полиция Ванкувера сообщила о наличии погибших и раненых, но точных данных о числе жертв пока нет, передает телеканал CBC. Водитель задержан, информация о его мотивах не раскрывается.
За несколько часов до происшествия на той же улице Новая демократическая партия проводила предвыборное мероприятие. В Канаде сегодня последний день перед парламентскими выборами, которые состоятся в ближайший понедельник.
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