В Канаде автомобиль въехал в толпу во время праздника

CentralAsia (CA) - В Канаде автомобиль въехал в толпу во время праздника, есть погибшие. Об этом сообщают СМИ.

Инцидент произошел в Ванкувере. Автомобиль врезался в людей во время уличного праздника, организованного филиппинской общиной.

Полиция Ванкувера сообщила о наличии погибших и раненых, но точных данных о числе жертв пока нет, передает телеканал CBC. Водитель задержан, информация о его мотивах не раскрывается.

За несколько часов до происшествия на той же улице Новая демократическая партия проводила предвыборное мероприятие. В Канаде сегодня последний день перед парламентскими выборами, которые состоятся в ближайший понедельник.