В Ташкенте выявили 12 сейсмоопасных очагов

CentralAsia (UZ) - В столице Узбекистана выявлены 12 потенциальных очагов землетрясений, которые могут проявиться в будущем с различной магнитудой. Об этом сообщил директор Института сейсмологии Академии наук Вахитхан Исмаилов.

«Ташкент находится в флексурно-разрывной зоне, где около 20 млн лет назад произошел тектонический разлом. Эта структура продолжает формироваться: происходят новые разрывы, которые сегодня проявляются землетрясениями. Мы выявили наиболее вероятные очаги новых подземных толчков на территории города. Их 12», - отметил Исмаилов.

Наиболее уязвимыми признаны северные и северо-западные части города – Учтепа, Юнусабад, Чиланзар, частично Шайхантахурский и Мирзо-Улугбекский районы.

В районах каналов Бозсу, Бурджар, Салар и Каракамыш, сформировавшихся в результате древних тектонических процессов, зафиксированы ослабленные зоны. Долина Чирчика считается менее сейсмоактивной – очагов там не выявлено.

На основе этих данных сейсмологи разрабатывают симуляционную модель для прогнозирования последствий возможных землетрясений. По словам Исмаилова, работа над проектом близится к завершению, а его презентация запланирована на декабрь 2025 года.

«Мы оцениваем, как город будет реагировать на сильные подземные толчки», – подчеркнул директор института.

Он отметил, что большинство новых высотных зданий проектировались с учетом современных нормативов и способны выдержать сценарные землетрясения. Однако индивидуальные строения, особенно старые дома из сырцового кирпича, остаются в зоне риска.