В Таиланде сократили безвизовый режим для иностранцев
- Азия и мир, общество
- 14:39, 27 апреля 2025
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CentralAsia (CA) - В Таиланде сократили безвизовый режим для иностранцев с 60 до 30 дней. Об этом сообщили в государственном департаменте королевства.
Премьер-министр Чинават Пэтонгтарн поручила пересмотреть программу безвизового въезда после того, как выяснилось, что некоторые иностранцы нарушают закон — превышают срок пребывания или работают нелегально. Министерству иностранных дел, Министерству внутренних дел и Министерству туризма и спорта поручено изучить последствия программы и пересмотреть допустимую продолжительность пребывания, чтобы она лучше соответствовала цели — развитию туризма.
Ранее граждане 93 стран и территорий могли находиться в Таиланде без визы до 60 дней с возможностью продления ещё на 30 дней.
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