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В Таиланде сократили безвизовый режим для иностранцев

CentralAsia (CA) -  В Таиланде сократили безвизовый режим для иностранцев с 60 до 30 дней. Об этом сообщили в государственном департаменте королевства.

Премьер-министр Чинават Пэтонгтарн поручила пересмотреть программу безвизового въезда после того, как выяснилось, что некоторые иностранцы нарушают закон — превышают срок пребывания или работают нелегально. Министерству иностранных дел, Министерству внутренних дел и Министерству туризма и спорта поручено изучить последствия программы и пересмотреть допустимую продолжительность пребывания, чтобы она лучше соответствовала цели — развитию туризма.

Ранее граждане 93 стран и территорий могли находиться в Таиланде без визы до 60 дней с возможностью продления ещё на 30 дней.

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