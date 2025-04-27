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Число пострадавших при взрыве в порту Ирана превысило 1100

CentralAsia (CA) -  В результате взрыва в иранском порту Шахид-Раджаи погибли 25 человек, еще 1139 пострадали, сообщает IRIB.

Пожар локализован на 80%, продолжаются работы по тушению оставшихся очагов, заявила представитель правительства Ирана Фатеме Мохаджерани. Ситуация находится под контролем. В провинции Хормозган объявлен трёхдневный траур.

По данным The New York Times, взрыв мог произойти из-за перхлората натрия, используемого в твердом ракетном топливе. Associated Press сообщает, что причиной стало неправильное хранение вещества. Порт получил груз в марте.

Взрыв произошёл 26 апреля. Его звук был слышен на острове Кешм в 26 км от места происшествия. Шахид-Раджаи — крупнейший порт Ирана, через который проходит основная часть транзитных грузов. После взрыва его работа приостановлена.

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