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В здании посольства России в столице Уругвая произошло возгорание

CentralAsia (CA) -  В здании посольства России в столице Уругвая, Монтевидео, произошло возгорание. На месте работают пожарные, сообщает телеканал Subrayado.

Из-за сильного задымления движение в районе посольства оказалось затруднено.

«Скопилось много дыма, поэтому потребуется некоторое время, поскольку мы вентилируем помещение естественным образом», — приводит телеканал заявление пожарной службы, сделанное в 22:30 26 апреля по местному времени.

По данным телеканала Telenoche, возгорание началось в вентиляционной системе. На опубликованном видео видно, как специалисты с помощью болгарки перерезают решетку воздуховода. Посольство России ситуацию не комментировало.

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