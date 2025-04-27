В здании посольства России в столице Уругвая произошло возгорание

CentralAsia (CA) - В здании посольства России в столице Уругвая, Монтевидео, произошло возгорание. На месте работают пожарные, сообщает телеканал Subrayado.

Из-за сильного задымления движение в районе посольства оказалось затруднено.

«Скопилось много дыма, поэтому потребуется некоторое время, поскольку мы вентилируем помещение естественным образом», — приводит телеканал заявление пожарной службы, сделанное в 22:30 26 апреля по местному времени.

По данным телеканала Telenoche, возгорание началось в вентиляционной системе. На опубликованном видео видно, как специалисты с помощью болгарки перерезают решетку воздуховода. Посольство России ситуацию не комментировало.