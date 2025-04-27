Письмо выжившего пассажира «Титаника» продали за рекордные 400 тыс. долларов

- Азия и мир, общество
- 22:00, 27 апреля 2025
- Просмотров: 471
CentralAsia (CA) - Письмо пассажира легендарного «Титаника», который выжил в катастрофе, продали на аукционе за 300 тыс. фунтов стерлингов (около 400 тысяч долларов), сообщает The Guardian.
Письмо написал пассажир первого класса, полковник Арчибальд Грейси. В тексте под названием «Правда о «Титанике» он описал свой опыт выживания в катастрофе, произошедшей 15 апреля 1912 года и унесшей жизни 1500 человек.
Карточка датирована 10 апреля 1912 года — в этот день Грейси поднялся на борт «Титаника». Штампы на ней поставлены в Куинстауне 11 апреля в 15:45 и в Лондоне 12 апреля. В письме говорится: «Это прекрасный корабль, но я дождусь конца путешествия, прежде чем выносить о нем суждение».
Аукцион Henry Aldridge and Son, на котором было продано письмо, прошел в субботу в городе Девизес (графство Уилтшир, Великобритания). Торги стартовали с 60 тысяч фунтов стерлингов. Итоговая цена — 300 тысяч фунтов — стала самой высокой для письма, написанного на борту «Титаника».
По словам продавца, письмо ранее принадлежало его двоюродному прадяде, знакомому Грейси. Оно было передано ему в отеле «Уолдорф» в Лондоне.
Как указано в описании лота, полковник Грейси «провел большую часть плавания, сопровождая женщин без сопровождения», в том числе одну даму и трех сестер, которые в итоге выжили.
14 апреля, за день до крушения, он играл в сквош, плавал в бассейне «Титаника», посещал церковную службу и общался с другими пассажирами. Около 23:40 его разбудил толчок: двигатели судна остановились. Грейси помогал женщинам и детям садиться в спасательные шлюпки и приносил одеяла, прежде чем корабль окончательно ушел под воду.
Полковнику удалось выбраться на перевернутую складную шлюпку вместе с несколькими десятками других мужчин. Вокруг находились плавающие в воде люди, но те, кто оказался на лодке, отталкивали остальных, опасаясь перегруза.
Позже Грейси писал: «Я рад отметить, что ни разу не услышал ни одного слова упрека от пловцов за отказ оказать помощь». В одном случае отказ сопровождался «мужественным голосом сильного мужчины», который сказал: «Ладно, ребята, удачи вам и да благословит вас Бог».
Грейси также отметил, что более половины мужчин, изначально добравшихся до складной шлюпки, умерли от истощения или холода и в течение ночи соскользнули в воду.
Аукционный дом Henry Aldridge and Son назвал письмо одним из самых подробных свидетельств о событиях той трагической ночи.
Авария произошла в ночь с 14 на 15 апреля 1912 года в Северной Атлантике, примерно в 600 километрах к югу от Ньюфаундленда. Лайнер столкнулся с айсбергом, что привело к повреждению нескольких водонепроницаемых отсеков и затоплению судна.
На борту находились 2224 человека — пассажиры и члены экипажа. В результате катастрофы погибло около 1500 человек, более 700 удалось спастись.
«Титаник» считался самым большим и безопасным пассажирским лайнером своего времени. На борту было недостаточно спасательных шлюпок для всех находившихся на судне. Среди погибших оказалось много мужчин, поскольку при эвакуации придерживались принципа «женщины и дети — первыми».