Письмо выжившего пассажира «Титаника» продали за рекордные 400 тыс. долларов

CentralAsia (CA) - Письмо пассажира легендарного «Титаника», который выжил в катастрофе, продали на аукционе за 300 тыс. фунтов стерлингов (около 400 тысяч долларов), сообщает The Guardian.

Письмо написал пассажир первого класса, полковник Арчибальд Грейси. В тексте под названием «Правда о «Титанике» он описал свой опыт выживания в катастрофе, произошедшей 15 апреля 1912 года и унесшей жизни 1500 человек.

Карточка датирована 10 апреля 1912 года — в этот день Грейси поднялся на борт «Титаника». Штампы на ней поставлены в Куинстауне 11 апреля в 15:45 и в Лондоне 12 апреля. В письме говорится: «Это прекрасный корабль, но я дождусь конца путешествия, прежде чем выносить о нем суждение».

Аукцион Henry Aldridge and Son, на котором было продано письмо, прошел в субботу в городе Девизес (графство Уилтшир, Великобритания). Торги стартовали с 60 тысяч фунтов стерлингов. Итоговая цена — 300 тысяч фунтов — стала самой высокой для письма, написанного на борту «Титаника».

По словам продавца, письмо ранее принадлежало его двоюродному прадяде, знакомому Грейси. Оно было передано ему в отеле «Уолдорф» в Лондоне.

Как указано в описании лота, полковник Грейси «провел большую часть плавания, сопровождая женщин без сопровождения», в том числе одну даму и трех сестер, которые в итоге выжили.

14 апреля, за день до крушения, он играл в сквош, плавал в бассейне «Титаника», посещал церковную службу и общался с другими пассажирами. Около 23:40 его разбудил толчок: двигатели судна остановились. Грейси помогал женщинам и детям садиться в спасательные шлюпки и приносил одеяла, прежде чем корабль окончательно ушел под воду.

Полковнику удалось выбраться на перевернутую складную шлюпку вместе с несколькими десятками других мужчин. Вокруг находились плавающие в воде люди, но те, кто оказался на лодке, отталкивали остальных, опасаясь перегруза.

Позже Грейси писал: «Я рад отметить, что ни разу не услышал ни одного слова упрека от пловцов за отказ оказать помощь». В одном случае отказ сопровождался «мужественным голосом сильного мужчины», который сказал: «Ладно, ребята, удачи вам и да благословит вас Бог».

Грейси также отметил, что более половины мужчин, изначально добравшихся до складной шлюпки, умерли от истощения или холода и в течение ночи соскользнули в воду.

Аукционный дом Henry Aldridge and Son назвал письмо одним из самых подробных свидетельств о событиях той трагической ночи.

Авария произошла в ночь с 14 на 15 апреля 1912 года в Северной Атлантике, примерно в 600 километрах к югу от Ньюфаундленда. Лайнер столкнулся с айсбергом, что привело к повреждению нескольких водонепроницаемых отсеков и затоплению судна.

На борту находились 2224 человека — пассажиры и члены экипажа. В результате катастрофы погибло около 1500 человек, более 700 удалось спастись.

«Титаник» считался самым большим и безопасным пассажирским лайнером своего времени. На борту было недостаточно спасательных шлюпок для всех находившихся на судне. Среди погибших оказалось много мужчин, поскольку при эвакуации придерживались принципа «женщины и дети — первыми».