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Индия провела испытательные пуски ракет

CentralAsia (CA) -  Индия провела испытательные пуски ракет на фоне обострения напряженности отношений с Пакистаном. Об этом сообщил представитель индийских военно-морских сил (ВМС), передает Bloomberg.

«Корабли ВМС Индии провели успешные многократные противокорабельные стрельбы, чтобы повторно подтвердить и продемонстрировать готовность платформ, систем и экипажа к дальнему высокоточному наступательному удару», - говорится в сообщении ВМС страны.

Отношения Индии и Пакистана обострились после теракта в Кашмире, жертвами которого стали 26 человек. Сообщалось, что 22 апреля группа вооруженных боевиков открыла огонь по туристам.

Как заявил премьер-министр страны Нарендра Моди, расправа над туристами говорит о разочаровании покровителей терроризма и их желании уничтожить Кашмир. Власти Индии пообещали добиться справедливости и наказать организаторов теракта.

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