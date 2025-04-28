Почему Япония и Монголия расширяют сотрудничество в сфере оборонного потенциала, — The Diplomat

Соглашение подписали министр обороны Монголии Бямбацогт Сандаг (справа) и посол Японии в Монголии Игавахара Масару.

CentralAsia (MNG) -

Среди региональных партнеров Монголии Япония играет все более важную роль в модернизации оборонного сектора страны.

Наряду с активной внешней политикой Монголии и ее участием в международной деятельности, модернизация оборонного сектора страны имеет большое значение для защиты ее независимости и суверенитета, и Монголия ищет иностранную помощь для укрепления своего потенциала. Среди региональных партнеров Монголии Япония играет все более важную роль в модернизации оборонного сектора страны.

Уникальным фактором обороны Монголии является то, что конституция запрещает стране вступать в военные союзы или разрешать размещать на территории страны иностранные вооруженные силы. Однако это по-прежнему оставляет открытым широкий спектр механизмов сотрудничества с зарубежными партнерами, готовыми помочь в модернизации оборонного сектора Монголии и его потенциала. Япония, имеющая технологически развитый оборонный сектор, оказалась особенно важным партнером в этом отношении.

Став стратегическими партнерами в 2010 году, Монголия и Япония расширили оборонное сотрудничество. Два года назад, в 2022 году, во время государственного визита президента Монголии Хурэлсуха Ухнаа в Японию правительства двух стран повысили уровень соглашения о стратегическом партнерстве 2010 года до «Особого стратегического партнерства во имя мира и безопасности», расширив сотрудничество не только в региональных делах, но и за их пределами.

В 2024 году министр обороны Монголии Бямбацогт Сандаг и посол Японии в Монголии Игавахара Масару подписали Соглашение между правительством Японии и правительством Монголии о передаче оборонного оборудования и технологий. Это стало важной вехой в оборонных и дипломатических отношениях между двумя странами и заложило основу для расширения оборонного сотрудничества.

Это конкретное соглашение можно лучше понять, если рассмотреть стратегические интересы обеих стран, растущую потребность в модернизации обороны в Монголии и последовательное стремление Японии к региональной стабильности.

В нынешних геополитических обстоятельствах Монголия, будучи небольшим государством с ограниченным военным потенциалом, не может сравниться со своими соседями или региональными игроками. Монголия граничит только с Россией и Китаем, двумя ядерными странами со значительным геополитическим влиянием. В 2025 году Монголия заняла 98-е место из 145 стран в ежегодном рейтинге военной мощи Global Firepower, тогда как Россия и Китай заняли второе и третье места соответственно.

В связи с растущими опасениями по поводу ядерного потенциала Северной Кореи динамика безопасности в Северо-Восточной Азии становится все более сложной, и Монголия сочла необходимым модернизировать свой оборонный потенциал. В Монголии также распространены нетрадиционные угрозы безопасности, такие как торговля людьми и наркотиками, а также киберпреступность.

Таким образом, Монголия стремится модернизировать свои вооруженные силы и стать эффективным игроком — не только для собственной обороны, но и для того, чтобы играть более важную роль в обеспечении регионального и международного мира и безопасности. Эти усилия потребуют партнерства и сотрудничества с технологически развитыми странами, такими как Япония.

Соглашение с Японией о передаче оборонной техники от 2024 года предоставляет Монголии доступ к передовым оборонным технологиям и оборудованию, таким как обзорные радары, радиолокационные системы управления воздушным движением, разведывательные беспилотные летательные аппараты и другие высокотехнологичные военные активы. Учитывая, что Монголия не имеет выхода к морю, эти современные средства обороны позволят улучшить возможности пограничного контроля, что позволит Улан-Батору отслеживать потенциальные угрозы и бороться с торговлей людьми и транснациональной торговлей наркотиками. Сочетание этих возросших возможностей укрепит национальную оборонную инфраструктуру.

Япония уже давно является ключевым игроком в сфере региональной безопасности, и под руководством бывшего премьер-министра Кисиды Фумио Япония уделяла все больше внимания укреплению своего оборонного потенциала и углублению партнерских отношений со странами-единомышленниками. Для Японии соглашение 2024 года с Монголией является частью более широкой стратегии по расширению своего присутствия в сфере безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе и укреплению своих союзов со странами, находящимися за пределами ее непосредственной сферы влияния.

Стратегическое видение Японии сосредоточено на поддержании «Свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона» — концепции, которая подчеркивает безопасность, свободу судоходства и верховенство закона в Индо-Тихоокеанском регионе. Это видение особенно актуально, поскольку Китай продолжает заявлять о своих претензиях в Южно-Китайском море и на Тайвань, даже несмотря на то, что возобновившееся и антагонистическое наращивание военной мощи Северной Кореи вызывает обеспокоенность у региональных держав, включая Японию. Токио последовательно описывал свою текущую обстановку безопасности как «самую суровую» со времен окончания Второй мировой войны. В этом контексте Япония стремилась расширить свои партнерские отношения с такими странами, как Индия, Австралия и Вьетнам, а также с более мелкими нейтральными странами, такими как Монголия.

Открывая двери для передачи оборонных технологий Монголии, Япония не только укрепляет свои связи с Улан-Батором, но и посылает сигнал другим региональным игрокам, включая Китай, Северную Корею и Россию, о своей приверженности обеспечению стабильности и безопасности в регионе.

Для Японии поддержка обороноспособности Монголии также служит противовесом влиянию Китая и России в регионе, поддерживая цель, чтобы Монголия оставалась независимым и суверенным государством с возможностями, выходящими за рамки ее двух гигантских соседей.

С точки зрения Монголии, участие Японии в модернизации обороны Улан-Батора соответствует желанию страны сохранить военный нейтралитет, одновременно наращивая свой потенциал. Монголия не стремится стать частью какого-либо военного союза, но понимает важность модернизации своих сил обороны для обеспечения своего суверенитета и внесения вклада в региональные миротворческие усилия.

Расширение возможностей Японии и Монголии преследует более высокую цель. Индо-Тихоокеанский регион стал точкой фокусировки глобальной стратегической конкуренции. Сроки заключения соглашения об обороне между Японией и Монголией в декабре 2024 года отражали эту более широкую геополитическую тенденцию.

Стратегическое положение Монголии — между Китаем и Россией — делает ее важным игроком в этой меняющейся ситуации в сфере безопасности. Хотя Монголия традиционно придерживалась нейтральной позиции, она стала более активно стремиться к международному сотрудничеству в вопросах обороны, осознавая, что стабильность региональной безопасности отвечает ее интересам.

В контексте Восточной Азии партнерство с Японией, крупной региональной державой, обеспечивает Монголии доступ к передовым оборонным технологиям, которые укрепят ее оборонную инфраструктуру без присоединения к какому-либо военному альянсу.

автор: Николас Миллворд — директор Mongolia Connect Совета Йокосуки по Азиатско-Тихоокеанским исследованиям, специалист по международным делам Северо-Восточной Азии.

перевод: Татар С.Майдар

источник: The Diplomat

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