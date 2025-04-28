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Швейцарская пара приехала в Монголию, чтобы избавиться от наркозависимости. ВИДЕО

CentralAsia (MNG) -  

Гражданин Швейцарии Томас Вутрих и его жена Хайди Вутрих 27 лет назад решили переехать в монгольские степи, чтобы побороть свою наркозависимость.

Это был лучший выбор в их жизни.

«Я был очень проблемным молодым человеком. Приехать в Монголию было правильным решением», — вспоминает Томас.

В начале 1990-х годов они посвятили себя волонтерской работе, помогая беднейшим слоям населения и детям в детских домах, а также хорошо выучили монгольский язык.

В 2002 году они открыли швейцарскую национальную фирменную пекарню, использующую традиционные рецепты своей бабушки и матери.

Теперь у них есть постоянные клиенты, желающие попробовать уникальный вкус, которого нет в Монголии. Их фирменное блюдо — ореховый пирог (walnut pie).

Томас говорит, что хочет приносить радость другим, делясь своими любимыми лакомствами.

Они не планируют покидать Монголию. Вместо этого они поставили цель расширить свою деятельность.

Татар С.Майдар

источник: MiddleAsianNews

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