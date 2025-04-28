экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Мать-пастух каждый день разговаривает по-английски со своим сыном. ВИДЕО

CentralAsia (MNG) -  

Б. Орхон, скотовод из аймака Өвөрхангай, взяла за привычку говорить по-английски каждый день, чтобы улучшить языковые навыки своего сына.

Благодаря этой практике его сын осуществляет свою мечту о кругосветном путешествии.

Его мать планирует стать туристическим гидом и преподавать детям английский язык.

«Раньше я много слушала, когда изучала английский самостоятельно. Я слушала новости BBC в наушниках, пока спала», — говорит Орхон.

«Самое главное в изучении любого иностранного языка — правильно слушать. Вы научитесь правильно произносить английские слова, правильно слушая. Правильно произнося их, вы сможете правильно говорить», — сказала она.

источник: MiddleAsianNews

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Монголии
Карта распространения
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2025.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com