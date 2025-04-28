Мать-пастух каждый день разговаривает по-английски со своим сыном. ВИДЕО

CentralAsia (MNG) -

Б. Орхон, скотовод из аймака Өвөрхангай, взяла за привычку говорить по-английски каждый день, чтобы улучшить языковые навыки своего сына.

Благодаря этой практике его сын осуществляет свою мечту о кругосветном путешествии.

Его мать планирует стать туристическим гидом и преподавать детям английский язык.

«Раньше я много слушала, когда изучала английский самостоятельно. Я слушала новости BBC в наушниках, пока спала», — говорит Орхон.

«Самое главное в изучении любого иностранного языка — правильно слушать. Вы научитесь правильно произносить английские слова, правильно слушая. Правильно произнося их, вы сможете правильно говорить», — сказала она.

источник: MiddleAsianNews

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