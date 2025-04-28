Монголия стремится к увеличению численности населения до 5 миллионов к 2050 году

CentralAsia (MNG) -

В последние годы в Монголии наблюдается снижение рождаемости. Согласно данным Национального статистического комитета, в 2024 году в стране родили 57 300 женщин — на 10% меньше, чем в предыдущем году.

В рамках стратегии долгосрочного развития Монголия поставила цель — достичь численности населения в 5 миллионов человек к 2050 году. Для этого ежегодный прирост должен превышать 1,7%. Однако текущие демографические тенденции свидетельствуют о том, что при сохранении нынешних показателей достичь этой цели будет сложно.

Причин снижения рождаемости множество. Одной из них является тенденция среди женщин репродуктивного возраста откладывать рождение детей. Эксперты прогнозируют дальнейшее снижение уровня рождаемости к 2030 году.

В Монголии семья с 2–3 детьми уже считается многодетной. В настоящее время только 167 тысяч семей имеют троих и более детей.

Рост уровня образования также влияет на фертильность. Молодые женщины всё чаще получают образование, и по мере повышения образовательного уровня возрастает склонность к рождению меньшего числа, но «качественных» детей. Возраст вступления в брак увеличивается, а использование методов планирования семьи становится более распространённым — всё это ведёт к снижению рождаемости.

Для эффективного реагирования на демографические вызовы важно понимать факторы, влияющие на рождаемость, и на их основе разрабатывать соответствующие меры. Международный опыт показывает, что целенаправленная поддержка семей может замедлить снижение рождаемости, особенно если такие меры принимаются своевременно.

Создание благоприятной среды для детей — ключ к повышению рождаемости

В современных условиях Монголии важными шагами в поддержку рождаемости являются снижение уровня загрязнения воздуха и создание благоприятной городской среды для детей.

К таким мерам относятся развитие безопасной жилой инфраструктуры, строительство детских площадок, создание зон отдыха и развлекательных центров. Кроме того, важно обеспечить возможности для совмещения работы и семейной жизни: например, предусматривать рабочие места вблизи жилья и детских учреждений. Доступность детских садов и школ также играет существенную роль. Таким образом, ориентированное на детей городское планирование может стать эффективным элементом демографической политики.

Мировой опыт показывает, что в дополнение к финансовым стимулам — таким как социальные выплаты и пособия — наибольший эффект дают меры, ориентированные на поддержку семей: доступ к образованию, здравоохранению, услугам по уходу за детьми и пожилыми, улучшение жилищных условий и всесторонняя помощь родителям.

В условиях снижения смертности естественный прирост населения возможен лишь при поддержке рождаемости. Поэтому Монголии необходимо пересмотреть свою демографическую стратегию, опираясь на лучшие международные практики.

Татар С.Майдар

источник: MiddleAsianNews

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